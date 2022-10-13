«إكسترا نيوز» تحاور أوائل خريجي الكليات العسكرية وأسرهم: يوم فخر وشرف (صور)

أجرت قناة إكسترا نيوز، عدة لقاءات مع أوائل خريجي الكليات العسكرية، على هامش حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.

خريج: تفوقنا بسبب تقاليد الكليات العسكرية

وقال أحد الخريجين، إنّه تفوق بسبب التقاليد التي تعلمها في الكليات العسكرية، منها الانضباط العلمي من حيث المذاكرة، فضلا عن الانضباط البدني.

وأضاف طالب آخر: «سر تفوقي هو المجهود، الأهم أن نبذل أقصى ما لدينا من جهد لتحقيق أهدافنا، إضافة إلى الانضباط»، بينما قالت والدته: «بعد الحياة العسكرية، تتغير شخصية الطلاب بشكل تام ومختلف عن الحياة المدنية، كي أصبح أكثر انضباطا، وملتزم بكل شيء ويعلم مواعيده».

وأشار آخر، إلى أنّ سر تفوقه يكمن في دعم والديه والقادة: «أصبحت من أوائل الكلية عن طريق حصد أكبر قدر من العلم»، بينما قال والده: «ربنا يحفظه ويكون سند لزملائه وبلده ويحافظ على بلده».

وقال طالب آخر: «أول ما دخلت الكلية كنت ببص على الأوائل والقادة، وحطيت لنفسي هدف إني أكون في المكان ده يوم من الأيام»، بينما أعرب والده عن فخره، قائلا: «إن شاء الله أشوفك في أعلى الرتب في المستقبل».

وأكد طالب آخر، أنّ الكلية الحربية تكتشف فينا قدرات لم نكن نعلمها عن أنفسنا، حيث تنميها وتطورها، بينما أكد والده أنّه لاحظ عليه الانضباط والالتزام في كل شيء بعد التحاقه بالكلية.

التخرج في الكلية الحربية فخر وشرف عظيم

وتابع أحد الخريجين، أنّ التخرج في الكلية الحربية فخر وشرف عظيم، حدث بفضل دعم قادته وذويه، حتى أنّه أصبحت الثاني على دفعته في الكلية الحربية، بينما أعرب والده عن فخره به، قائلا إنّ الكلية الحربية مصنع الرجال.

وأشارت إحدى أوائل الخريجين، إلى أنّ التخرج من الكلية كان حلما وهدفا، وشرف لأي شخص الانضمام للكلية الحربية، التي تمنح الفرصة لطلابها لتطوير أنفسهم، بينما قالت والدتها: «أنا مش هفرح ولا فرحت طول حياتي زي الفرحة بيها النهاردة، أحلى يوم في حياتي».