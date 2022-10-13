رئيس هيئة التدريب يعلن نتائج الكليات العسكرية بنسبة نجاح 100%
كتب:
محمود البدوي
11:22 ص | الخميس 13 أكتوبر 2022
رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة
أعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، تصديق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على نتائج الكليات العسكرية، حيث بلغت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط الامتحان 100%، وجاءت النتائج كما يلي:
نتائج الكليات العسكرية
أولًا: منح طلبة الدفعة 116 حربية والدفعة 115 حربية حاملي المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم العسكرية.
ثانيًا: منح طلبة الدفعة الثانية من حاملي الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
ثالثا: منح طلبة الدفعة 73 بحرية، درجة بكالوريوس العلوم البحرية.
رابعًا: منح طلبة الدفعة 89 طيران وعلوم عسكرية جوية درجة بكالوريوس طيران والعلوم العسكرية الجوية.
خامسا: منح طلبة الدفعة 59 فنية عسكرية درجة بكالوريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.
سادسا: منح طلبة الدفعة 50 دفاع جوي درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي.
سابعًا: منح طلبة الدفعة الرابعة من كلية الطب بالقوات المسلحة درجة بكالوريس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.
ثامنا: منح طلبة الدفعة 51 من الكلية العسكرية التكنولوجية المرحلة الأولى شهادة دبلوم المعهد الفني للقوات المسلحة.