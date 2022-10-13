رئيس هيئة التدريب يعلن نتائج الكليات العسكرية بنسبة نجاح 100%

أعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، تصديق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على نتائج الكليات العسكرية، حيث بلغت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط الامتحان 100%، وجاءت النتائج كما يلي:

نتائج الكليات العسكرية

أولًا: منح طلبة الدفعة 116 حربية والدفعة 115 حربية حاملي المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم العسكرية.

ثانيًا: منح طلبة الدفعة الثانية من حاملي الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

ثالثا: منح طلبة الدفعة 73 بحرية، درجة بكالوريوس العلوم البحرية.

رابعًا: منح طلبة الدفعة 89 طيران وعلوم عسكرية جوية درجة بكالوريوس طيران والعلوم العسكرية الجوية.

خامسا: منح طلبة الدفعة 59 فنية عسكرية درجة بكالوريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

سادسا: منح طلبة الدفعة 50 دفاع جوي درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي.

سابعًا: منح طلبة الدفعة الرابعة من كلية الطب بالقوات المسلحة درجة بكالوريس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

ثامنا: منح طلبة الدفعة 51 من الكلية العسكرية التكنولوجية المرحلة الأولى شهادة دبلوم المعهد الفني للقوات المسلحة.