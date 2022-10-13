رئيس البورصة: نسعى لتعزيز سيولة سوق المال وجذب شركات جديدة للقيد

نظمت البورصة المصرية ورشة عمل بعنوان «تمويل الشركات المصرية من خلال أسواق المال»، بالتعاون مع بنكي التنمية وإعادة الإعمار الاوروبي - EBRD وبنك التنمية الإفريقي AFDB.

شارك في اللقاء رامي الدكاني رئيس البورصة والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهبه الصيرفي نائب رئيس البورصة إلى جانب مشاركة اليكس بفوفارسكي رئيس قطاع أسواق المال بالبنك الاوربي للتنمية وإعادة الإعمار وأحمد عطوط رئيس أنشطة أسواق المال بالبنك الافريقي للتنمية.

الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية وبنوك الاستثمار

انقسمت ورشة العمل الي جزأين شارك في الجزء الأول رؤساء عدد من الشركات الراغبة في القيد إلى جانب ممثلين لعدد من الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية وبنوك الاستثمار والرعاة المعتمدين بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

إجراءات وخطوات عملية القيد والطرح

وأكد رامي الدكاني رئيس البورصة، أهمية هذا النوع من الفعاليات التي يتلقى فيها الأطراف ذوي العلاقة بصورة مباشرة ومناقشة كافة الإجراءات وآليات التمويل اللازم لنمو أعمال تلك الشركات من خلال منظومة سوق الأوراق المالية، حيث تتيح الفرصة لمشاركة الخبرات بين أطراف السوق والتعرف على مزايا التحول لشركة عامة، كما منحت اللقاءات الفرصة للحضور للتعرف على إجراءات وخطوات عملية القيد والطرح بداية من التجهيز للأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل والقيد وحتى الوصول لعملية التداول.

آليات وخطوات التمويل عبر أسواق المال

تخللت الفعاليات عروضًا تقديمية ومناقشات حول آليات وخطوات التمويل عبر أسواق المال سواء من خلال أدوات الملكية أو الدين، وكذلك مزايا وشروط القيد والتداول بالبورصة المصرية.

توفير سبل التمويل طويل الأجل للشركات

ومن جانبه صرح أحمد عطعوط، رئيس قسم تنمية أسواق المال الإفريقية، أن البنك الافريقي للتنمية، يولي أهمية كبيرة في التعاون مع البورصة المصرية وذلك للدور الذي تقوم به أسواق المال في توفير التمويل طويل الأجل للشركات العاملة بالقطاعات الرئيسية في مصر.

تنمية القطاعات الحيوية للاقتصادات الإفريقية

كما شهد العمل المشترك بين البورصة المصرية والبنك الإفريقي للتنمية نموا ملحوظا خلال الأعوام السابقة، ونتوقع له مزيدا من الازدهار نظرا للدور الإقليمي الذي تقوم به أسواق المال في تنمية القطاعات الحيوية للاقتصادات الإفريقية.

ربط أسواق المال بالقارة الأفريقية

وتأتي مشروعات ربط أسواق المال بالقارة الأفريقية، والتي تقوم فيها البورصة المصرية بدور ريادي، على رأس أولويات التعاون بين البنك الإفريقي والبورصة المصرية كنقطة بناء لسوق مال إقليمي مرتبط وموحد يسمح بانتقال رؤوس الأموال الإفريقية بشكل ميسر، ولما له من دور في تعزيز وتعميق أواصر التعاون الإقليمي المشترك بين الدول الإفريقية.

مواصلة دعم تطوير أسواق رأس المال في مصر

وفي نفس السياق صرح أليكس بيفوفارسكي، مدير تطوير أسواق رأس المال بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD، أن إدارة البنك تعمل على مواصلة دعم تطوير أسواق رأس المال في مصر.

زيادة وعي المُصدرين بطرق تمويل عبر أسواق رأس المال

وتهدف الفعالية التي تتم بالتعاون بين البورصة المصرية، والبنك الأفريقي للتنمية، إلى زيادة وعي المُصدرين المحتملين بطرق تمويل عبر أسواق رأس المال، وزيادة السيولة بالسوق وتعزيز رؤية الشركات المقيدة، وفي هذا الصدد تم الإعلان عن مشروع التعاون الذي يهدف إلى تطوير وظائف علاقات المستثمرين للشركات المقيدة التي سيتم اختيارها.

تعزيز وتطوير أداء سوق المال الوطني

وخلال النصف الأخير من ورشة العمل ناقش المشاركون من البورصة وبنكي الإعمار الأوربي والتنمية الإفريقي سبل تعزيز وتطوير أداء سوق المال الوطني من خلال استحداث المزيد من الأدوات المالية التي تلبي الخيارات الاستثمارية المتنوعة للمتعاملين وتعمل على تعميق السوق وتحسين مستويات السيولة به، كذلك تناول الاجتماع شرح مهام والتزامات مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، حيث استعرض الحضور من ممثلي المؤسسات الدولية والشركات المقيدة والعاملة العوائق والتحديات التي تواجه مسئولي علاقات المستثمرين لتعزيز اليات التواصل الفعال مع أطراف السوق وتعريفهم بنموذج العمل الخاصة بالشركة وقصة النمو الخاصة بها بما يحقق مستهدفات الشركات المقيدة ويعزز من مستويات السيولة بالأسواق