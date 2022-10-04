رئيس البورصة المصرية: تداولات الكويتيين بلغت 3.7 مليار جنيه في عام 2021

ألقى رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، كلمة رئيسية خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي المصري الكويتي، الذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 1-4 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة المصريين وممثلي وأعضاء اتحاد الغرف التجارية، ومن الجانب الكويتي وفد من رجال الأعمال برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت؛ لمناقشة فرص الاستثمار المتوافرة في مصر.

توفير مناخ جاذب للمستثمرين غير المصريين

وخلال كلمته، أكد «الدكاني» سعي إدارة البورصة المصرية لتكون رقمًا مهمًا لدعم أواصر التعاون بين البلدين، من خلال العمل على توفير مناخ جاذب للمستثمرين غير المصريين خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيرا إلى أن تداولات المستثمرين الكويتيين حلت في المرتبة الرابعة عربيًا والثانية عشر عالميًا خلال عام 2021 بقيمة 3.7 مليار جنيه، أما في العام الحالي 2022 وحتى نهاية شهر سبتمبر، جاءت في المرتبة الرابعة عربيًا والثالثة عشر عالميًا بقيمة 2.1 مليار جنيه.

تنويع الخيارات الاستثمارية

وفي نفس السياق، أوضح رئيس البورصة المصرية، أن استراتيجية عمل البورصة كانت ولازالت تهدف إلى تنويع الخيارات الاستثمارية لتناسب كافة أنواع المستثمرين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استئناف جهود وحملات الترويج وتوفير كافة سبل النجاح لخطة الطروحات الحكومية المقررة خلال الفترة القادمة.

وأشار رئيس البورصة، إلى أن توقيت الزيارة يأتي في ظل سعى الدولة المصرية لاستكمال خطة الإصلاح الجذرية التي شملت أغلب القطاعات المكونة للاقتصاد المصري بما فيها القطاع المالي غير المصرفي، الذي شهد خلال الفترة الأخيرة تغييرات شاملة على مستوى القيادات سواء في الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية؛ لتحقيق أقصى درجات التعاون المشترك.