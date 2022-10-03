الدكاني: مبادرة سفراء البورصة المصرية خطوة لاستدامة نمو سوق المال

أكد رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، أن الجهود التي تبذلها إدارة البورصة في سياق نشر الوعي والثقافة المالية بين الطلاب والشباب هي إحدى الركائز الأساسية لتطوير وتنمية مستدامة لسوق الأوراق المالية المصري.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها بمناسبة انطلاق أول البرامج التدريبية لمبادرة سفراء البورصة المصرية بحضور ومشاركة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري وأحمد عبد الرحمن نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس للفرع التابع لكلية لندن للاقتصاد بمقر الاكاديمية بالقاهرة.

ومن خلال مبادرة سفراء البورصة المصرية التي دشنتها إدارة البورصة مطلع النصف الثاني من العام الجاري بالتعاون مع مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة والأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري، تم اختيار عدد من طلاب كلية لندن للاقتصاد التي تستضيف الأكاديمية فرعها بالقاهرة، وذلك بعد حضور المشاركين لبرامج تدريب متخصصة، ومكثفة في علوم وأدوات وآليات التحليل الأساسي والفني، فضلات عن الشرح الخاص لمنظومة سوق الأوراق المالية المصري والتطبيق العملي من خلال تطبيق المحاكاة ستوك رايدرز لآليات العمل المطبقة داخله.

مبادرة سفراء البورصة تتسم بالديناميكية والتعاون بين مختلف الأطراف

وأوضح «الدكاني» خلال كلمته، أن تنظيم مبادرة سفراء البورصة EGX Ambassadors لأول برامجها التدريبية لطلاب المرحلة الثانوية، تدخل أنشطة التوعية بدور وأهمية سوق الأوراق المالية مرحلة جديدة، تتسم بالديناميكية والتعاون بين مختلف الأطراف تمكنها من الوصول لكل فئات المجتمع، لاسيما طلبة المرحلة الثانوية وتعزيز قدراتهم المالية وتمكينهم من امتلاك مهارات ذات قيمة مضافة عند انخراطهم في سوق العمل.

جذب اهتمام جامعات أخرى

وكشف رئيس البورصة المصرية ان مبادرة سفراء للبورصة المصرية استطاعت جذب اهتمام جامعات أخرى حيث يتم حاليا تأهيل عدد من طلاب كلية الاقتصاد بالجامعة البريطانية وجاري الاتفاق حاليا مع الجامعة الأمريكية، مؤكدا أن زيادة عدد سفراء البورصة من الطلاب سيكون له آثار إيجابية في تحقيق مستهدفات نشر الوعي المالي، وسد فجوة المعرفة المالية بهدف تأمين استدامة النمو لسلسلة القيمة المكونة لصناعة الأوراق المالية، لاسيما فيما يتعلق بأعداد المستفيدين من المنتجات التي توفرها أسواق المال.

يذكر أن برنامج سفراء البورصة هو برنامج تدريب مدربين TOT يهدف لتدريب طلاب من تخصص الاستثمار والتمويل لتأهيلهم للقيام بأنشطة تدريبية تستهدف نشر الوعي المالي لطلاب التعليم ما قبل الجامعي.

وتأتي جهود نشر الثقافة المالية على رأس أولويات إدارة البورصة المصرية حيث تقوم بأنشطة متنوعة منها التعاون مع الجامعات لنشر الوعي المالي بين الطلاب، بهدف تعميق سوق المال الوطني وزيادة كفاءته وتعزيز مستويات السيولة بداخله وكذلك تعزيز القدرات المالية للأفراد بدءا من التعليم والتخطيط المالي وصولا إلى الاستقلال والرفاهية المالية.