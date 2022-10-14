تفاصيل وأسعار قميص الأهلي والزمالك 2022.. نسخة اللاعبين والجمهور

أعلن قطبا الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك، عن تفاصيل الزي الرسمي والاحتياطي للموسم الجديد 2022-2023، عبر الصفحة الرسمية لكل ناد على موقع «فيس بوك».

النادي الأهلي يكشف عن الزي الرسمي للموسم الجديد بتصميم أديداس

وكشف النادي الأهلى لكرة القدم عن الزي الرسمي للموسم الجديد 2022-2023، والزي الاحتياطي.

وجاء الزي الرسمي للنادي الأهلى لموسم 2022/2023 باللون الأحمر مع بعض التعديلات البسيطة، والتي شملت حذف لقب نادي القرن ودمج الـ10 نجوم التي تعبر عن عدد الفوز ببطولات دوري أبطال إفريقيا داخل نجمة واحدة، فيما جاء التيشيرت الثاني للنادي الأهلى باللون الأسود، وفقاً للصفحة الرسمية للنادي الأهلى على موقع «فيس بوك».

قريباً طرح قميص الأهلي الجديد والإعلان عن تفاصيل سعره

وأوضح النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أنه سيتم قريباً طرح تيشيرت النادي، وثم الإعلان تفاصيل الأسعار الخاصة به لنسخة الجمهور واللاعبين.

وأعلن نادي الزمالك لكرة القدم عن الزي الرسمي للموسم الجديد 2022-2023، والزي الاحتياطي الثاني والثالث.

تفاصيل تصميم تيشيرت الزمالك الجديد 2022-2023

وجاء الزي الأساسي لنادي الزمالك «باللون الأبيض وخطين حمر»، فيما جاء التيشيرت الاحتياطي الأول للزمالك باللون الأزرق وتواجد على ظهر القميص خريطة لقارة إفريقيا بها 5 نجوم تشير إلى عدد المرات التي استطاع فيها الزمالك الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما جاء التيشيرت الاحتياطي الثاني باللون الأخضر، وفقاً للإعلان الرسمي لتيشيرت الزمالك على الصفحة الرسمية على «فيس بوك».

أسعار تيشيرت الزمالك الجديد 2022-2023

وأُعلن عن أسعار تيشيرت الزمالك 2022 لنسخة اللاعبين والجمهور، إذ أن سعر نسخة التيشيرت الخاصة باللاعبين بلغت قيمتها 880 جنيهاً مصرياً، فيما بلغت قيمة النسخة الخاصة بالجمهور 360 جنيهاً مصرياً.