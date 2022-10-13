البيئة: التغير المناخية حقيقة علمية مثبتة لا تقبل الشك وشواهدها كثيرة

قال الدكتور سمير الموافي، مستشار وزارة البيئة، إن ملوثات الهواء تنتج عن عمليات الحرق على مستوى العالم، وأن تأثيراتها مدمرة على صحة الأفراد، علاوةً على أنها ذات تأثير سريع، وتقود لزيادة الاحتباس الحراري.

تغيرات المناخ وتأثيرها على الاقتصاد

وأضاف «الموافي» في ندوة البنك التجاري الدولي بعنوان «تغيرات المناخ وتأثيرها على الاقتصاد»، اليوم الخميس، أنه من الخطأ اختصار المناخ في الطقس والهواء والماء فقط، مؤكداً أن المناخ منظومة متكاملة تشمل أيضاً منسوب مياه البحر ودرجة حرارة الأرض والبحار.

وأشار «الموافي»، إلى أن بخار الماء المتواجد في السحب ربما لا يحظى بنفس القدر من الاهتمام مثل ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك لأن بخار الماء يدخل في دورة الحياة الطبيعية، ومنشأه طبيعي، بعكس الاحتباس الحراري الناتج عن النشاط البشري.

ولفت «الموافي» خلال كلمته بالندوة، إلى أن مستوى مياه البحار زاد بفعل التغيرات المناخية، وأن درجة حرارة الأرض والهواء والبحار والمحيطات زادت هي الأخرى، نتيجة للتغير المناخي، وهذا كله يعد من الشواهد الرئيسية على وجود ذلك.

تشكيك في ظواهر التغير المناخي

ونبّه مستشار وزارة البيئة، إلى أن بعض الأطراف الدولية قد تشكك في تغير المناخ زاعماً أن الأمر يتعلق بالسياسات والرغبة في الإضرار باقتصادات دول أخرى، لكن المؤكد علمياً هو أن تغير المناخ حقيقة لا تقبل التشكيك، ولها ظواهر وشواهد كثيرة.

وأكد أن التطرف في الأحوال الجوية، مثل الجفاف الشديد والأعاصير والفيضانات الجارفة، كلها شواهد حية على التأثيرات المناخية الضارة بالبيئة، وتثبت خطر وتهديد التغير المناخي للحياة على الأرض.

شارك في الجلسة النقاشية، الدكتورة داليا عبد القادر، ممثل قارة أفريقيا في اللجنة التنسيقية للتحالف المصرفي Net-Zero Banking Alliance، ورئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك، والدكتور هشام عيسى، رئيس المجلس النوعي للتغير المناخي والتنمية المستدامة، والذي أدار الجلسة الثانية بعنوان جهود الدولة في مجال مكافحة التغيرات المناخية وتأثيرها على الاقتصاد، إلى جانب الدكتورة ميسون نبيل، رئيس نظم الاستدامة والإدارة البيئية والمجتمعية cib والمهندسة ولاء الشافعي مدير نظم الاستدامة.