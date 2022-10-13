وزير الصناعة: نرحب بمفاوضات تحويل «سيكا» إلى منظمة إقليمية دولية

ألقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة كلمة مصر خلال فعاليات القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في أسيا «سيكا»، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تُعقد بالعاصمة الكازاخية أستانا على مدار يومي 12 و13 أكتوبر الجاري بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين والوزارات من مختلف دول العالم، إلى جانب أعضاء الوفد المصري الذى يترأسه وزير التجارة والصناعة وضم كل من السفيرة منال الشناوي سفيرة مصر بكازاخستان والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وأكد سمير على الدور الهام للمنظمة في تحقيق السلام والأمن بقارة آسيا والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى تقدير مصر للجهود الكبيرة لدولة كازاخستان في إنشاء المنظمة ودعم التزاماتها ببناء الثقة بين الدول الأعضاء على مدار 30 عاماً.

وأشاد الوزير بدور جمهورية كازاخستان في إنشاء منظمة «سيكا»، عام 1992 بمبادرة كريمة من رئيس جمهورية كازاخستان حينذاك، حيث كانت مصر من بين الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة، مشيراً إلى أن تمديد فترة رئاسة كازاخستان للقمة حتى عام 2024 يثبت دعم الدول أعضاء القمة لجهود كازاخستان وثقتهم في أهمية الدور الذي تضطلع به القمة.

التزام مصر بأنشطة وبرامج المنظمة

وشدد الوزير على التزام مصر بأنشطة وبرامج المنظمة المستندة إلى مبادئ المساواة واحترام الحقوق في السيادة، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بالإضافة إلى سلامة الأراضي وفض المنازعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وحفظ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لافتاً إلى أن القمة بصفتها آلية متعددة الأطراف توفر الإطار الملائم لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات العديدة العابرة للحدود التي تواجه مختلف الدول.

تعزيز التعاون بين منظمة سيكا ومختلف المنظمات الإقليمية

وأضاف الوزير أن مصر تتطلع إلى تضمين التزام الدول الأعضاء بالتمسك باللغة والمواقف والمبادئ المتفق عليها مسبقًا، خاصة فيما يتعلق بقضية السلام في الشرق الأوسط التي تظل على رأس أولويات السياسات الخارجية لمصر وفلسطين والعديد من الدول العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن مصر ترحب بتعزيز التعاون بين منظمة سيكا ومختلف المنظمات الإقليمية لا سيما جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، كما ترحب وتدعم منح الكويت وضع دولة عضو في منظمة سيكا خلال هذه القمة.