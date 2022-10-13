70 متسابقة تتنافسن على الفوز بلقب «مس انتركونتيننتال» بشرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن مدينة شرم الشيخ أوشكت على استكمال منظومة المدينة الخضراء عقب افتتاح المشروعات الجارية بالمدينة، موضحا أن المدينة ستشهد عدد من الفعاليات لجذب أنظار العالم إليها قبل انعقاد قمة المناخ نوفمبر 2022.

وقال في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن مدينة شرم الشيخ تشهد غدا فعاليات في إطار الاستعداد لقمة المناخ COP 27، بينها ختام مهرجان «مس انتركونتيننتال»، لملكات الجمال، وافتتاح مجموعة من الفنادق.

ختام مهرجان ملكات الجمال

وقال حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة صن رايز السياحية بشرم الشيخ إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة الترويج للمدينة والاستفادة من قمة المناخ نوفمبر 2022، موضحاً أن مدينة شرم الشيخ تستضيف غدا الجمعة ختام مسابقة ملكات الجمال مس انتركونتيننتال والتي تشارك فيها 70 متسابقة من مختلف دول العالم أبرزها إيطاليا وروسيا وأوكرانيا وبولندا وألمانيا والامارات.

وقال إن الهدف من إقامة هذا الحدث دعم وتنشيط السياحة، وتنطلق التصفيات النهائية غدا للإعلان عن المتسابقة الفائزة باللقب.

يذكر أن المنافسات شهدت عدة عروض فنية متنوعة بجانب زيارة المشاركات إلى متحف شرم الشيخ للترويج للسياحة وزيارة الفنادق والمنتجعات السياحية، وجرى نشر الفاعليات على صفحات مواقع التواصل الخاصة بالمشاركات والتي تحظي بمتابعة كبيرة من الجمهور على مستوي العالم، للترويج للمنشآت الفندقية والشواطئ والمزارات السياحية المختلفة، ورسالة من المشاركات إلى كل دول العالم لزيارة شرم الشيخ والاستمتاع بالطقس المعتدل والشواطئ الخلابة وأماكن الغطس الرائعة واماكن السفاري الجبلية المتميزة.

ملكات الجمال تُروجن للسياحة في شرم الشيخ

وأكد سعيد العتيق المدير الإقليمي لمجموعة صن رايز أن مسابقة ملكات الجمال الهدف منها تنشيط الحركة السياحية والعمل على زيادة الأفواج السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ وايضا فتح أسواق سياحية جديدة من خلال مثل هذه الفاعليات والمسابقات باعتبار أن الفن قوة ناعمة تدعم السياحة بشكل مباشر وغير مباشر.