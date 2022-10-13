إصابة طالبة بتسمم دوائي خلال اليوم الدراسي بمدرسة التجارة في بنها

أصيبت طالبة في مدرسة بنها التجارية المتقدمة بتسمم دوائي، إثر تناولها عقار طبي مسّكن، ما تسبب في إصابتها بحالة إعياء شديد، وجرى استدعاء سيارات الإسعاف ونقلها لمستشفي بنها الجامعي، حيت تم إنقاذ حياتها وتقديم الرعاية الكامله لها في وحدة السموم.

وأُخطرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالواقعة، ووجهت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالمحافظة بتوفير الرعاية اللازمة للطالبة، ومتابعتها لحين الشفاء والخروج من المستشفى.

إصابة طالبة ونقلها إلى المستشفى الجامعي

وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إخطارا من مدير مدرسة بنها التجارية المتقدمة، يفيد إصابة الطالبة «ا ع»، 14 سنة، من قرية الرملة، بإعياء شديد ادعاء تناول عقار طبي خلال اليوم الدراسي.

وجرى استدعاء سيارة إسعاف ونقل الحالة إلي مستشفى بنها الجامعي، وحجز الحالة في وحدة السموم بالمستشفى، والتعامل معها لعلاجها، وتبين أنها تناولت عقارا طبيا مسكنا، وخضعت لإجراء غسيل معدة، وتحسنت حالتها وعادت للوعي دون مضاعفات جسيمة.

تحذير من تناول المضادات الحيوية

في سياق آخر، أصدرت وحدة السموم بمستشفى بنها الجامعي في وقت سابق تحذيرا من تناول بعض العقاقير، ناشدت فيه المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة، والعمل علي ترشيد استخدام الأدوية المسكنة والمضادات الحيوية، وأي أدوية لها أضرار على الجسم، وأن يتم استعمال هذه الأدوية تحت إشراف طبي تلافيا لمشاكل التسمم.