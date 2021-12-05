رئيس جامعة بنها يطمئن على طالبة أصيبت فى حادث تصادم  

في لمحة تجسد معاني الأبوة، زار الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الطالبة نيرة عبد الهادي بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري، والتي أصيبت بكسور متفرقة بالجسد عقب قيام سيارة مسرعة باصطدامها على الطريق بمدينة بنها وتعالج بمستشفى بنها الجامعى.

رئيس جامعة بنها يتابع حالة الطالبة

واطمئن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، على الحالة الصحية للطالبة المصابة من الدكتور محمد جمال الأشهب عميد كلية الطب، والذي أكد أنه فور استقبال الطالبة «نيرة» أجريت لها الجراحات الأولية لحين استقرار الحالة وحجزها بقسم العظام بالمستشفى الجامعي، مشيرا إلى أن حالة الطالبة الصحية اليوم مستقرة وتخضع حاليا للعلاج.

رئيس جامعة بنها يوجه بتوفير الرعاية للطالبة

ووجه رئيس الجامعة الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية للطالبة، ومتابعة حالتها الصحية أولا بأول.

يذكر أن الطالبة نيرة عبدالهادي أصيبت بكسور متفرقة بالجسد، عقب قيام سيارة مسرعة باصطدامها أثناء وقوفها على جانبي الطريق بمدينة بنها.

وفي سياق آخر، شارك وفد من جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات والطلاب في فعاليات المعرض الدولي الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» .

وقام رئيس جامعة بنها ومرافقوه بجولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، والذي شارك فيه كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.

يذكر أن المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» جرت فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث شهد افتتاح المعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء ووفود عسكرية من مختلف دول العالم، كما ضم المعرض منتجات لأكثر من 350 عارضاً من 42 دولة حول العالم.