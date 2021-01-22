وفاة طالبة امتياز «تمريض بنها» بـ كورونا.. «كانت حامل في الشهر السادس»

أعلنت مصادر طبية بمستشفى بنها الجامعي وفاة دينا أحمد فرج طالبة امتياز بكلية التمريض بجامعة بنها، متأثرة بفيروس كورونا حيث كانت حامل في الشهر السادس.

وقالت الدكتورة إيمان ضياء في منشور عبر صفحتها على «فيس بوك» ناعية الفقيدة «من أكتر مرضى كورونا اللي أثرت في كانت لطالبة امتياز كليه تمريض وحامل في الشهر السادس، حيث دخلت العناية وفضلت شوية على ماسك cpap نهجان جامد مش قادرة تاكل ولا قادرة تتكلم حتى وصلت الحالة يرثى بها وأصعب مشهد وهو وصول الأكسجين 20% وكان يجب وضعها على جهاز التنفس».

وأضافت في هذه المرحلة بدأت في البكاء وتردد الشهادتين ولكن كان الوقت قد انتهى وتمكن فيروس كورونا من الرئة وفاضت روحها إلى بارئها داعية أن تكون الفقيدة في الجنة وأن يرحمها الله.

في سياق متصل، نعت الدكتورة عزيزة السداوي عضو هيئة التدريس بكلية التمريض ببنها، الفقيدة في منشور خاص بها جاء فيه «البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، دينا أحمد فرج الله في ذمة الله طالبة امتياز بكلية التمريض جامعة بنها، الرجاء الدعاء الخالص لها بالرحمة».

وأشارت العزاوي إلى أن دينا كانت من الطالبات المتفوقات التي قامت بالتدريس لهن وأذكاهن قائلة «أشهد لها أنها كانت على خلق، ربنا يجعل تعبها شفيعا لها، ربنا يصبرنا».

في وقت سابق أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية، أمس الخميس، أن المستشفى سجل 4 حالات وفاة جديدة مصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأضاف المصدر أن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفى اليوم بلغ 79 حالة، مشيرًا إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط التي تحتاج إلى عناية مركزة أو صعوبة في التنفس.

فيما سجلت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

بينما سجلت 4 مدن ومراكز أخرى صفر إصابة بالفيروس هي مدينة العبور وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر وكفر شكر، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 12176 حالة.