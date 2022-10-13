رابط خدمات التحصيل الإلكتروني في جامعة المنيا.. اعرف الخطوات

قدمت جامعة المنيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، خدمات التحصيل الإلكتروني للتسهيل على الطلاب وتفعيل سياسية التحول الرقمي التي تطبقها الدولة، ويشمل الموقع العديد من الخدمات مثل مصروفات الكتب وخدمات التعليم المدمج والمصروفات الدراسية وخدمات الخريجين والدراسات العليا، وخدمات المدن الجامعية وفندق الجامعة والمعمل المركزي وغيرها.

كما يشمل موقع خدمات التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا، الاستعلام عن الدفع والتقارير المالية وتنويهات الطلبات.

خدمات التحصيل الإلكتروني في جامعة المنيا

ويمكن الاستفادة من طلبات خدمات التحصيل الإلكتروني، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الخاص بالجامعة، عبر البحث على موقع جوجل، وتكون أولى اقتراحات البحث.

- الضط على الخانة المراد الدفع بها مثل خدمات الطلاب.

- إدخال اسم المستخدم والرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل.

- يجري اختيار الكلية التابع لها الطالب.

- يجري اختيار الخدمة المراد دفعها مثل اشتراك السكة الحديد أو رسوم دراسية سابقة أو طلب سحب ملف أو وقف قيد أو غيرها.

وفي حال سداد مصروفات الكتب الإلكترونية، يتم الضغط على الخانة المخصصة لذلك، وإدخال اسم الطالب والكلية والقسم والفرقة التابع لها الطالب، وبعدها إدخال البريد الإلكتروني ورقم الموبايل، ثم الضغط على خانة «اضغط هنا إذا كانت جميع البيانات الموجودة صحيحة»، ثم اتباع الخطوات التالية لإتمام الدفع.

وأكدت جامعة المنيا الالتزام بتسديد الخدمة حسب الجهة المخصصة، وفي حالة السداد بالخطأ في جهة أخرى أو بمسمى آخر، يرجى التواصل مع وحدة التحصيل الإلكتروني بالجامعة.

كما يمكن عبر الموقع، تحصيل رسوم المعمل المركزي وفندق الجامعة وإدارات الكليات وخدمات الخريجين وخدمات الدراسات العليا وإدارة الكليات ومركز القياس والتقويم وخدمات التعليم المدمج.