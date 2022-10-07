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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد المنستيري.. مفاجأة في خط الدفاع

كتب:

أحمد أبوالليل
09:57 ص | الجمعة 07 أكتوبر 2022
فريق الأهلي.. أرشيفية

فريق الأهلي.. أرشيفية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على فريق الاتحاد المنستيري التونسي، عصر يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لنسخة الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، على تشكيله الذي سيبدأ به مواجهة الفريق التونسي، في دوري الأبطال، وظهرت ملامح التشكيل المتوقع للمارد الأحمر من خلال التدريبات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يبدأ «كولر» أمام الاتحاد المنستيري بالتشكيل التالي:

لمعرفة تشكيل الأهلي المتوقع.. من هنا

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بقلم أحمد أبوالليل