ضبط لصين سرقا 6 سيارات بـ«توصيل الأسلاك» في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية- أحدهما تم إحتجازه على ذمة إحدى القضايا") بإرتكاب العديد من وقائع سرقات السيارات بأسلوب "كسر الكونتاك وتوصيلالأسلاك".

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخر حال إستقلاله سيارة "مُبلغ بسرقتها"، وبمواجهته إعترف بإشتراكه مع المتهم الثانى فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك" وقيامهما بإرتكاب 6 وقائع سرقة، وأقر بتصرفهما فى السيارات لدى عملائهم (عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") ، تم ضبطهم بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الجيزة والإسكندرية.بمواجهتهم أكدوا ما جاء بأقوال المتهم المضبوط.

وأرشد إثنين من العملاء عن عدد 3 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامى وأرشدا عن أخرى مقطعة لأجزاء.بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهم بالسرقة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.