القبض على «عصابة سرقة السيارات» بأسلوب «وصلة الأسلاك» في السلام

نجحت الأجهزة الأمنية في إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة، بعدما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها أسفل العقار سكنه.

التحريات تتوصل للمتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها مبلغ بسرقتها وأن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة القسم).

ضبط فرد خرطوش وطبنجة مع المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك وأضافا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتمّ بإرشادهما ضبط السيارتان المٌبلغ بسرقتهما بمكان إخفائهما، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.