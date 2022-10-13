ضبط موظف اخترق حساب شركة دفع إلكتروني واستولى على 300 ألف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على مبالغ مالية من إحدى شركات التحصيل والدفع الإلكتروني، وتحرر محضر بالواقعة.

كان مسؤولو إحدى شركات التحصيل والدفع الإلكتروني، قدم بلاغًا بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبلغ مالي تجاوز 300 ألف جنيه، من حساب الشركة دون وجه حق، ما عرّض الشركة لأضرار مادية جسيمة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة في القاهرة، حيث قام المذكور بإستغلال وجود مشكلة تقنية بالنظام الإلكترونى للشركة والإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه.

ضبط المتهم

كما توصلت التحريات إلى قيام المذكور بإستخدام بطاقة دفع إلكترونى خاصة به فى تنفيذ عمليات التحويل النقدى من تلك البطاقة لحسابه الشخصى ، وسحبها عقب ذلك وإجرائه العديد من عمليات سداد المستحقات والتحويلات المالية لحسابات آخرى.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة. تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول) بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على التطبيق الخاص بالشركة ، والمستخدم فى إرتكاب الواقعة وتبين وجود عدة حسابات عليه بإسم المتهم، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.