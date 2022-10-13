تفاصيل اللحظات الأخيرة لمدير مدرسة راحل بكفر شكر.. «محدش يزعل مني»

كشف زملاء الراحل ياسر منير مدير مدرسة تصفا للتعليم الأساسي، بإدارة كفرشكر التعليمية في محافظة القليوبية، اللحظات الأخيرة قبل وفاته خلال اليوم الدراسي أمس الأربعاء.

وقال زملاء الفقيدن إن «منير» أصيب بحالة إعياء شديدة، وأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته خلال تلقيه العلاج بالمستشفى، مشيرين إلى أنه مر على الفصول وراجع دفاتر التحضير، واطمئن على انتظام الدراسة وقال للجميع «محدش يزعل مني»، وكأنه يشعر بدنو الأجل ووداع الدنيا.

آخر كلمات المدرس الراحل في وداع زملائه بكفر شكر

وقال صبري السيد، القائم بأعمال مدير مدرسة تصفا للتعليم الأساسي، إنه كان يتواجد مع الراحل أثناء اليوم الدراسي، وكانت هناك استعدادات لإجراء حفل المولد النبوي اليوم الخميس، وعندما سألته أخصائية الصحافة عن جدول الاحتفال «هنعمل إيه في احتفال بكرة؟»، كان رده «لما نعيش لبكرة، وهو احنا عيشنا لبكرة؟».

ويضيف «سبحان الله.. بعدها قام بجولته على الفصول، وكان كلما قابل أحد يقول له (محدش يزعل مني)، وكأنه كان يودعنا».

وأوضح القائم بأعمال مدير المدرسة لـ«الوطن»، أن الفقيد رفض التجديد له كمدير للمدرسة، وبسبب عشقة للتدريس طلب إعادته معلما مرة أخرى، خاصة أنه مدرس لغة عربية، وصدر له قرار الإعفاء والنقل لمدرسة أخرى، وكان خلال أيامه الأخيرة يتعامل عل أنه سيترك المدرسة لمكان آخر، لكن وفاته صدمت الجميع، مؤكدا أن الراحل كان من المجتهدين وقيمه إدارية وعلمية كبيرة».

طلب العودة للتدريس

وقال هاني الأبجي مدرس بالمدرسة وصديق الراحل لـ«الوطن»، إنه كان مع الفقيد قبيل دقائق من إصابته بالوعكة الصحية، حيث كان يوقع عددا من الأوراق منه، وطلب منه تصوير هذه الأوراق، وخرج لتصويرها وفجأة أصيب بإغماء، وذهب به زملاؤه للمستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وسط ذهول الجميع.

وأكد «الأبجي»، أن الفقيد كان مربيا فاضلا، ويحب عمله، وهو من طلب أن يعود للتدريس بعد انتهاء فترة عمله مديرا للمدرسة، ورفض التجديد.

وكانت مدرسه تصفا للتعليم الأساسي بمدينة كفر شكر، شهدت وفاة ياسر منير محمد مدير المدرسة، إثر تعرضه لحالة إعياء شديد أثناء اليوم الدراسي أمس الأربعاء، وتم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه، لكنه توفى متأثراً بأزمة قلبية حادة.