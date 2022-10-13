تعلية جسر جزيرة أبو داود في المنوفية لمواجهة ارتفاع منسوب المياه (صور)

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وحدة التدخل السريع بالديوان العام، بالبدء فوراً يوم السبت المقبل في تعلية الجسر الرابط بين جزيرة أبو داود وقرية جزي، لتيسير حركة الأهالي، وتفادياً لارتفاع منسوب مياه نهر النيل المحتمل.

جاء ذلك أثناء زيارة المحافظ لجزيرة أبو داود بمدينة السادات، حيث رافق خلال الزيارة نائبه محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ، والنائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب، والمهندس حمدي شوقي وكيل وزارة الري والموارد المائية، والمهندس أيمن الزيادي مدير عام حماية النيل جنوب رشيد، ووكيل وزارة التضامن الإجتماعي، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي منوف والسادات.

متابعة منسوب مياه نهر النيل

وشدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني والتعامل الفوري مع أي أزمات أو مخاطر، والعمل على حلها حفاظاً على الصالح العام، مشيراً إلى أنه ستكون هناك متابعة على مدار الساعة لرصد أي تغيرات في ارتفاع منسوب المياه نهر النيل بالمنطقة.

حصر الأراضي المتضررة من ارتفاع منسوب المياه

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية لمركزي منوف والسادات بإعداد حصر شامل لكافة المساحات المنزرعة والمتضررة من ارتفاع منسوب المياه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع ضرورة التنبيه وإنذار أصحاب الأراضي الزراعية والمنازل المجاورة لطرح نهر النيل بضرورة الإخلاء الكامل خوفاً من خطورة ارتفاع منسوب المياه وحفاظاً علي ممتلكاتهم وأرواحهم، مشدداً بالمتابعة الدقيقة ورفع درجة الاستعداد فوراً للتعامل مع الموقف .