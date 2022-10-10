تفاصيل جدارية خريطة مصر المُهداة إلى الرئيس السيسي.. يتوسطها نهر النيل

طموح وشرف وشجاعة، رجال لا يهابون الموت، يقدّمون حياتهم فداء لوطنهم، واليوم جرى تكريمهم، أثناء حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من المسؤولين، وقبل بدء عروض الاحتفال استقبل الرئيس السيسي، هدية تذكارية من رئيس الأكاديمية.

تفاصيل جدارية هدية للسيسي في حفل تخرج طلاب الشرطة

هدية رئيس أكاديمية الشرطة للرئيس، تمثلت في إطار من الزجاج الفخم، ملصق في قاعدة باللون الذهبي عليها بعض الكلمات، وداخلها جدارية باللون الذهبي، مرسوما عليها خريطة مصر، ويظهر وسط الخريطة نهر النيل، شريان الحياة للأبد، بشكله الطولي المعروف ولونه الأزرق المميز.

كما حملت الجدارية التذكارية المُهداة للرئيس، شعار وزارة الداخلية الذي يرمز للأمن والسلام، مقدّمة من اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، في يوم تخريج طلاب كلية الشرطة، وسط حضور أهالي الخريجين، وبعض أهالي شهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة.

طلاب كلية الشرطة يؤدون قسم الولاء أمام الرئيس

وأدى الطلاب يمين الولاء أمام الرئيس، عقب العروض المبهرة التي أدوها، ومنها العروض القتالية، ورياضة الباركور وأداء قفزات، وسقطات أمامية خطرة من أعلى الحافلة للسيارة التي تليها، وتدرب الطالبات على القيادة الخطرة والرماية من السيارات والسيطرة على العناصر الإجرامية، وعرض قوات المهام الخاصة، والمجموعات القتالية النسائية، حيث جرى إعدادهن لدعم تخصص المهام الخاصة النسائية، كما شارك طلبة الكلية الحربية أقرانهم من طلاب كلية الشرطة بالعرض.

وعقب الانتهاء من العروض العسكرية، وافق الرئيس السيسي، على منح أوائل الخريجين من كليتي الشرطة والدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة، نوط الامتياز من الطبقة الثانية، بحضور أسرهم.