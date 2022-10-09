تدشين أكبر مبادرة لتنظيف مياه نهر النيل.. تُسجل في موسوعة «جينيس»

انطلقت أكبر مبادرة مصرية لتنظيف مياه النيل سجلت في موسوعة «جينيس» العالمية بالتعاون مع مؤسسة «شباب بيحب مصر» في 16 محافظة مطلة على نهر النيل، تحت رعاية رئاسة قمة «COP 27» ووزارة البيئة، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع الأمم المتحدة.

المبادرة تدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تهدف المبادرة إلي دفع دور مؤسسات المجتمع المدني في المحافظات المطلة على نهر النيل وتشجيع الشباب على القيام بدورهم في الحفاظ على نهر النيل وزيادة الوعي بأهمية إعادة التدوير وإدارة النفايات، وحماية نهر النيل من التلوث والنفايات البلاستيكية، للحفاظ على التنوع البيولوجي المائي، كما تسهم هذه المبادرة في دعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين المواطنين من العيش في بيئة نظيفة والحصول على مياه صالحة للشرب.