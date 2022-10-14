3 أفلام جاهزة للعرض خلال الفترة المقبلة.. منها «تحت تهديد السلاح»

حققت العديد من الأفلام المطروحة في دور العرض السينمائي خلال الفترة السابقة نجاحاً كبيراً، ولازالت بعض الأفلام في دور العرض منهم «تسليم أهالي، أشباح أوروبا، فضل ونعمة، حظك اليوم»، الذي تم طرحه منذ أيام قليلة، وهناك عدة أفلام من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، سوف نرصدها من خلال التقرير التالي:

- فيلم تحت تهديد السلاح

نشر المنتج أحمد السبكي البرومو التشويقي الخاص بفيلم «تحت تهديد السلاح»، بطولة حسن الرداد ومي عمر، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ووجد تفاعلا كبيرا من الجمهور، ومن المقرر عرض الفيلم يوم 3 نوفمبر المقبل، ويشارك في بطولة العمل عدد من نجوم الفن منهم شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، وغيرهم، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

- فيلم المطاريد

انتهي الفنان أحمد حاتم من تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «المطاريد» منذ فترة، ومن المقرر عرض الفيلم خلال العام الجاري، ضمن أفلام الموسم الشتوي بدور العرض السينمائي 2022، ويشارك في بطولة العمل بجانب أحمد حاتم كل من تارا عماد ، محمد محمود، محمود الليثي، محمود البزاوي، دنيا سامي، طه دسوقي، مصطفى غريب، وحسن مالك، إياد نصار، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي اجتماعي، حول شاب يرث نادي عن والده أحمد حاتم، وينضم إلى فريق كرة القدم بالنادي ويحاول المنافسة على البطولات العالمية.

- فيلم مطرح مطروح

نشر المنتج أحمد السبكي خلال الأيام القليلة الماضية البوستر التشويقي الخاص بفيلم «مطرح مطروح»، استعدادا لطرحه في السينمات في نهاية العام الجاري، والعمل من بطولة محمود حميدة والممثل البريطاني سكوت آدكينز الشهير بـ«بويكا»، ويشارك في بطولته كل من كريم عفيفي، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيفوغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم في فترة الأربعينات، خلال فترة مقاومة الألمان والإنجليز في مصر، ويظهر النجم محمود حميدة بدور الموظف المتمرد على الأوضاع في مصر.