«النبراوي» يضع حجر أساس المرحلة الثانية من نادي المهندسين بسوهاج الجديدة

وضع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أمس الأربعاء، حجر الأساس للمرحلة الثانية من نادي المهندسين بسوهاج الجديدة، بحضور المهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة العامة، والمهندس حسام الزغاوي، رئيس النقابة الفرعية بسوهاج، وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين بسوهاج، ولفيف من الحضور.

مواصفات نادي المهندسين

يقع النادي على مساحة 3 أفدنة، بموقع متميز في مدينة سوهاج الجديدة، إذ تمت كافة الإجراءات خلال (2014-2018)، ومن المقرر البدء في أعمال المرحلة الثانية للنادي التي ستشمل الموقع العام، والحد الأدنى لمقومات التشغيل، والتي ستنتهي في غضون عام 2023، ليكون النادي جاهزا ومستعدا لاستقبال المهندسين وأسرهم.

يأتي وضع حجر الأساس لنادي سوهاج الجديدة على هامش زيارة قام بها نقيب المهندسين طارق النبراوي، والمهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة العامة، لمحافظة سوهاج، إذ شهدا عددًا من الفعاليات بينها حفل تكريم أوائل الدفعات بكلية الهندسة جامعة سوهاج، بحضور لفيف من الحضور، وعدد من أعضاء مجلس النواب من المهندسين من أبناء محافظة سوهاج.

كما عقد نقيب المهندسين، لقاء مفتوحا مع مهندسي سوهاج، بمقر النقابة الفرعية بسوهاج، بحضور المهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة العامة، والمهندس حسام الزغاوي، رئيس نقابة سوهاج الفرعية، تناول عددا من الموضوعات التي تخص الشأن الهندسي عموما، ومهندسي سوهاج بصفة خاصة، علاوة على التحاور مع أصحاب المشكلات الفردية تمهيدا لوضع الحلول المناسبة لها.

دعم النقابة الكامل للمهندسين

وأكد «النبراوي»، خلال لقائه المفتوح مع مهندسي سوهاج، على دعم النقابة الكامل للمهندسين إزاء أي تعنت وظيفي بقطاعيه العام والخاص، وأن النقابة لن تتوان عن تقديم الدعم القانوني لأعضائها، مشددًا على أهمية دور التدريب في إعداد المهندسين لسوق العمل، مشيرا إلى أن نشاط التدريب يحظى باهتمامه البالغ، وتستهدف النقابة رفع المستوى المهني للمهندسين دائما.