مصرع طالبين وإصابة 4 آخرين في تصادم ميكروباص وتروسيكل بالمنيا

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد موقع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بالطريق الزراعي أمام عزبة الجبرتي، والذي أسفر عن وفاة طالبين وإصابة 4 آخرين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى التأمين الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ورافق المحافظ عددا من قيادات مديرية الأمن، والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي

والتقى محافظ المنيا بعدد من الأهالي بموقع الحادث، حيث استجاب القاضي لطلبات الأهالي بإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة الجبرتي، لخدمة أبناء عزبتي الجبرتي والفشنية، ووجه المحافظ فرع هيئة الأبنية التعليمية بإتخاذ كافة الإجراءات العاجلة للبدء في إنشاء المدرسة تيسيرا على الأهالي.

كما تابع محافظ المنيا، حالة المصابين جراء الحادث بمستشفى التأمين الصحي، بحضور الدكتور محمد رسلان مدير فرع هيئة التأمين الصحي، حيث أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، واطمأن المحافظ، على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة ، بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

حادث تصادم

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً من عمليات النجدة، يفيد ورد بلاغاً بتصادم ميكروباص رقم «8725 ن ج ر» مع تروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق «مصر - أسوان» الزراعي، نتيجة السرعة والتخطي الخاطئ .

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف، وتبين مصرع كل من حمزة محمد خلف، 6 سنوات، وابنة عمه إيمان جمعه خلف، 10 سنوات، طالبة، وإصابة كل من جنات أحمد خلف، 7 سنوات، وأثينات شحاتة قاسم، 11 سنة، وآخرين وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحى، وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة.