«تربية المنيا» تطلق مسابقة لاختيار أفضل عمل فني باستخدام مخلفات البيئة

أعلنت وكالة شؤون البيئة وخدمة المجتمع بكلية التربية في جامعة المنيا، إطلاق مسابقة لاختيار أفضل عمل فني باستخدام مخلفات البيئة.

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور عيد عبدالواحد عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة.

تفاصيل المسابقة

وذكر بيان كلية التربية بجامعة المنيا الذي نشرته إدارة شؤون البيئة وخدمة المجتمع علي صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المشاركة في مسابقة اختيار أفضل عمل فني باستخدام مخلفات البيئة، متاحة لجميع طلاب الكلية، وتقبل الأعمال حتي نهاية يوم الثلاثاء المقبل 18 أكتوبر 2022، وتمنح شهادات تقدير لجميع الأعمال بالمسابقة، مع منح شهادات تقدير وجوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأوائل.

تعليم الطوارئ والتغيرات المناخية المرتقبة

وعقدت كلية التربية بجامعة المنيا في وقت سابق، ورشة عمل بعنوان «جلسات حوارية عن مستقبل التربية العملية في مصر والوطن العربي في ضوء متغيرات تعليم الطواريء والتغيرات المناخية المرتقبة.. رؤية استشرافية»، وقال الدكتور عيد عبدالواحد، عميد الكلية، إن التغير المناخي بات قضية مقلقة لكل القطاعات على مستوى العالم، لرفع الوعي بما هو قادم وتم وضع استراتيجيات متعددة وخطط عمل للتكيف والتخفيف من هذه الظاهرة، ولابد من توقعات، وترقبات وجاهزية وكلها تتطلب معارف ومهارات وتغييراً في السلوكيات للحد من نقاط الضعف وإدارة مخاطر تغير المناخ، وهذه الإستراتيجيات تحتاج لتظافر الجهود ومشاركة كل القطاعات، ومنها قطاع التعليم، الذي يشرك قطاع التربية في العمل على الحد من هذه الظاهرة، لأن الاستثمار في التعليم الجيد لمكافحة التغير في المناخ يعتبر أداة أساسية في تحقيق الأهداف الإنمائية.