«الصحة» تختتم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في القاهرة والجيزة

اختتمت وزارة الصحة والسكان المصرية، حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال اليوم في محافظتي القاهرة والجيزة، والتي كان مقرر لها أن تبدأ يوم 9 من الشهر الجاري وتستمر لمدة 5 أيام.

الصحة توضح طرق وعوامل انتقال شلل الأطفال

وقالت وزارة الصحة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إنّ الأطفال دون سن الخامسة أكثر عرضة للإصابة بمرض شلل الأطفال، لذا فإن التطعيم يعد ضروريًا لهم، مشيرة إلى أنّ الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر بصورة رئيسية عن طريق البراز، وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة كالمياه الملوثة أو الطعام.

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال هدفها تعزيز المناعة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة هدفها تعزيز مناعة الأطفال، وأن التطعيم يشمل المصريين والآجانب المقيمين في مصر.

«الصحة» تخصص فرقا ثابتة ومتحركة للتطعيم

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنّ هناك فرقًا ثابتة ومتحركة لتطعيم الأطفال، الفرق المتحركة توجد بالساحات والمساجد والكنائس، والفرق المتحركة متواجدة بالواحدات الصحية، مشيرا إلى أنّه يجب على المواطنين الحرص على تطعيم أبنائهم لتقوية الجهاز المناعي الخاص بهم، والحرص على جعل مصر خالية من وجود أي شلل الأطفال بها.

الفرق الطبية بوزارة الصحة

وأشار إلى أن جميع الفرق الطبية المختصة بتطعيم الأطفال تلتزم بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة وباء كورونا، لافتاً إلى أن الفئات الممنوعة من التطعيم تشمل الأطفال التي تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، أو نقص بالمناعة، وأن الأطفال التي تعاني من ارتفاع الحرارة يمكنهم الحصول على التطعيم ضد شلل الأطفال بمجرد الشفاء، وخصصت الوزارة الخط الساخن 105، لكافة المواطنين لاستقبال كل الاستفسارات المختلفة من خلالهم والرد عليها.