«متحدث الصحة»: حققنا 95% من مستهدف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن إجمالي عدد الأطفال على مستوى الجمهورية يصل إلى 16 مليون طفل، وبلغت نسبة المستهدفين بالتطعيم ضد شلل الأطفال في محافظتي القاهرة والجيزة، ثلث العدد الإجمالي للأطفال.

عبدالغفار: لا يوجد قرار بمد فترة التطعيم حتى الآن

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه حتى الأمس بلغت نسبة تلقيح الأطفال ضد مرض شلل الأطفال 95%، وبناءً على الأعداد التي ستحصل على اللقاح غدا، سيجري تحديد ما إذا كان سيجري مد فترة التطعيم من عدمه.

عبدالغفار: نسعى لتحقيق 100% من المستهدف

وتابع: «عايزين نحقق نسبة تصل إلى 100% من المستهدف، والحديث حول وجود مشكلة دفعت الوزارة لتطعيم الأطفال هو مجرد شائعة».

وأوضح أن مصر لا يوجد فيها شلل أطفال منذ عام 2004، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية تماما من مرض شلل الأطفال في عام 2006، ودائما ما تؤكد خلو مصر من مرض شلل الأطفال.

وتابع: «من المتوقع تنظيم حملة قومية تشمل كل المحافظات، بداية العام المقبل، واحنا بدأنا بالقاهرة والجيزة، وهناك بعض الدول على مستوى العالم بدأ يظهر فيها حالات، فاحنا حرصنا على تأمين الأماكن التي بها ترددات من الخارج لتحصين أبنائنا».