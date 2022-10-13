محافظ أسيوط يعتمد خرائط المخطط التفصيلي لمدينة منفلوط

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خرائط المخطط التفصيلي لمدينة منفلوط، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، والعمل به فوراً.

جاء ذلك خلال لقائه المهندسة ايمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة ايمان عبدالرحيم سيد.

الإدارة العامة للتخطيط العمرانى

وأشاد محافظ أسيوط، خلال بيان له، بالجهود المبذولة من مديرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ومسؤولي ومهندسي الإدارة للانتهاء من هذه المخططات، بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن كـ(الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والإدارات الهندسية بالمراكز، والمكاتب الاستشارية المختصة، ومركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط).

موافقة المجلس التنفيذي

كان المجلس التنفيذي للمحافظة وافق خلال جلسته الأخيرة على اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة منفلوط، تمهيداً لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة حيالها، وذلك في إطار خطة الدولة على القضاء على العشوائيات وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.

وأوضحت المهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، أن المخطط التفصيلي لمدينة منفلوط تم الانتهاء منه واعداده وفقاً لقانون 119 ولائحته وتعديلاته، واتخاذ الاجراءات اللازمة لعرضه على المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لمناقشته والموافقة على اعتماده، مشيرة إلى استكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة لاعتماده وبدء تنفيذه على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.