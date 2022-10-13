انتظام 40 ألف بقال تمويني في صرف سلع الدعم الاستثنائي للشهر الثاني

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى محافظات الجمهورية في صرف سلع الدعم الاستثنائي للشهر الثاني على التوالي لعدد 8 ملايين من أصحاب البطاقات التموينية الذين وقع عليهم الاختيار كأسر مستحقة للدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة بقيمة 100 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر من أجل توفير الحماية الاجتماعية لهم بسبب ما آلت إليه ظروف الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار عالميا.

انتظام صرف مقررات أكتوبر 2022

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن منافذ البقالين تقوم أيضا بصرف السلع التموينية المستحقة عن شهر أكتوبر 2022 لجميع أصحاب البطاقات التموينية البالغ عددها 23 مليون بطاقة مدرجة على منظومة الدعم التمويني، وذلك بالتوازي مع صرف مقررات أكتوبر 2022.

فيما قال مصدر من وزارة التموين، إن نسبة صرف السلع التموينية بلغ بعد مرور ما يقرب من منتصف الشهر الجاري حوالي 65% نسبة صرف السلع للمستحقين من أصحاب البطاقات، موضحا أنه متوقع زيادة نسبة الصرف خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا توافر جميع السلع الأساسية في منافذ البقالين سواء التي تصرف على بطاقة التموين ضمن المقررات الشهرية أو التي تصرف بقيمة الدعم الاستثنائي.

قائمة السلع التموينية تضم صنفا جديدا

وضمت قائمة السلع التموينية هذا الشهر سلعة جديدة وهي القهوة بسعر 3 جنيهات للكيس، ليبلغ عدد أصناف القائمة التي تضخها وزارة التموين بأسعار مدعمة للمواطنين في منافذ البقالين 30 صنفا متوافر في منافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي وفي فروع المجمعات الاستهلاكية أيضا.