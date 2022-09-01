التموين تكثف ضخ السلع لمنافذ البقالين تزامنا مع صرف زيادة البطاقات الجديدة

كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية من ضخ السلع التموينية لمنافذ البقالين تزامنًا مع بدء صرف التموين الشهري عن شهر سبتمبر الجاري والذي بدأ اليوم الخميس، فضلا ًعن صرف زيادة التموين الجديدة ضمن حزمة القرارات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة للأسر الأولى بالرعاية لتوفير حماية اجتماعية لهم بعد تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

30 سلعة للمواطنين المستحقين للدعم التمويني

وزادت قائمة السلع التموينية لـ30 صنفًا مدعمًا بدلا من 25 سلعة، وذلك بعد إدراج وزارة التموين 5 سلع تموينية على القائمة لتوفير أكبر عدد من السلع للمواطنين المستحقين للدعم التمويني، إذ تمت إضافة سلع «الدقيق بنوعيه المعبأ ورقي وبلاستيك، والمربى، والتونة، والطحينة».

قواعد صرف زيادة التموين

وأعلنت وزارة التموين قواعد وضوابط صرف زيادة بطاقات التموين للأسر المستحقة بقيمة الدعم الذي حددته الحكومة بواقع 100 جنيه شهريًا لكل أسرة لمدة 6 أشهر، كما أعلنت محددات كمية السلع المستحقة لكل أسرة، كالتالي:

- صرف زجاجة زيت لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

- صرف 2 كيس سكر لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 8 أكياس للبطاقة.

- صرف كيس أرز وزن كيلوجرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4.

- صرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

- صرف كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

- صرف 2 كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

- صرف باقي المستحق من قيمة الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية التي تبلغ 30 سلعة مدعمة.

- عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر.

- يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته فيما لا يتجاوز 5 جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

- يحق للمواطن صرف مستحقاته بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.