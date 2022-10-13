القبض على سائق أطلق الرصاص على زميله في موقف بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط سائق؛ لقيامه بالتعدي على آخر بسلاح ناري.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الخميس، فإن قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله سائق مقيم بدائرة القسم، مصاب برش خرطوش.

ضبط المشكو في حقه

وبالانتقال وسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص «سائق» مقيم بدائرة القسم بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف سيارات كائن بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو في حقه عليه بالضرب باستخدام سلاح ناري، كان بحوزته نتج عنه إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وعثر بحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، عدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.