إصابة 5 أشخاص بينهم سيدتان وتوأم في مشاجرة بكفر الشيخ

أُصيب 5 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عدد من الجيران بسبب خلافات الجيرة بحي دحروج بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بإصابات متنوعة ما بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسد لمعظم المصابين، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرضهم على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور قسم شرطة دسوق، يفيد بنشوب مشاجرة بين جيران بحي دحروج بدائرة القسم، ليُجري ضبط المتهمين طرفي المشاجرة ونقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين

وبحسب سجلات مستشفى دسوق العام، فإن أسماء المصابين كالتالي: «عمر.ش.ذ» 16 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وجروح متعددة، وتوأمه «عبد الرحمن.ش.ذ» 16 عاما، مصاب بكسر باليد اليمني، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«س.ف.ا» 42 عاما، مصابة بجرح قطعي بالرأس وكذلك الوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«م.ر.ع» 47 عاما، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«س.ح.م»، 40 عاما، مصابة بكسر باليد اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.