أوقاف أسيوط تفتتح 7 مساجد جديدة غدا.. تعرف عليهم

أعلنت مديرية أوقاف أسيوط، عن افتتاح 7 مساجد جديدة غدًا الجمعة في 5 مراكز بتوجيهات الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، ضمن الاهتمام بالمساجد مبنى وإنشاء.

افتتاح 7 مساجد جديدة غدًا الجمعة في 5 مراكز

وقال الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، إنه يتم إنابة مديري الإدارات الفرعية لافتتاح المساجد الجديدة غدا الجمعة، ويفتتح الشيخ عبد الجابر عبد البديع مدير إدارة أوقاف الفتح قبلي، مسجد أولاد علام بقرية أولاد سراج بمركز الفتح، مساجد مراكز «صدفا وأبنوب والقوصية ومركز أبنوب».

وأناب «قبيصي»، الشيخ يونس خليفة يونس، في افتتاح مسجد آل بعزق بقرية الشناينة بمركز صدفا، وأناب الشيخ عاصم عيد أحمد، مدير إدارة أوقاف المدينة شمال في افتتاح مسجد الخلايفة بمدينة أبنوب، وأناب الشيخ محمد طلعت ناجي، مدير إدارة أوقاف القوصية شرق في افتتاح مسجد أولاد علي صبره بقرية القصير بمركز القوصية، وأناب الشيخ أسامة عبد الفتاح محمود، مدير إدارة أوقاف المدينة جنوب في افتتاح مسجد المعز بمدينة مبارك بمركز أسيوط.

افتتاح مسجد الشيخ علي بقرية العوامر

كما أناب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، الشيخ أحمد مصطفي، مدير إدارة أوقاف أبنوب في افتتاح مسجد الشيخ علي بقرية العوامر بمركز أبنوب، وأناب الشيخ أحمد خطيب محمد، مدير إدارة أوقاف القوصية غرب في افتتاح مسجد الشهيد حمادة بقرية مير بمركز القوصية.