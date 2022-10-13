توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية وتقلبات في الأحوال الجوية

كشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وتوقعات بدرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غد الجمعة الموافق 14 أكتوبر وحتى الأحد 16 من الشهر نفسه.

حالة الطقس خلال 72 ساعة

وقال خبراء الأرصاد، إن حالة الطقس تكون معتدلة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرراة على جنوب سيناء، بينما يكون حار على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفا في أول الليل، ومائلًا للبرودة في آخره.

وكشف بيان الأرصاد، عن أنه بداية من مساء السبت المقبل تضطرب الأحوال الجوية بشكل سريع.

وتشهد البلاد غدا الجمعة فرص سقوط أمطار على المناطق الشمالية وشمال الوجه البحري بنسب حدوث 20%.

كما تشهد البلاد السبت سقوط أمطار متوسطة مساءً قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث «%50 تقريبا» على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 14 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 30 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 15 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 16 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.