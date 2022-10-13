حالة الطقس في سوهاج.. انخفاض درجات الحرارة ونصائح بزيادة قطعة ملابس

تواصل درجات الحرارة بمحافظة سوهاج انخفاضها، اليوم الخميس، وذلك بمعدل 3 درجات عن أمس، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 30 مئوية، ليسود طقس معتدل نهارا، بينما تسجل الصغرى 20 مئوية، في طقس معتدل البرودة ليلا والساعات الأولى من صباح غد، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

انخفاض درجات الحرارة

وانخفضت درجات الحرارة إلى أكثر من 14 درجة مئوية منذ بداية الأسبوع حتى اليوم بمحافظة سوهاج، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى في بداية الأسبوع الجاري 44 مئوية، وساد طقس شديد الحرارة.

زيادة قطعة ملابس للأطفال

ووجهت محافظة سوهاج المواطنين عبر بيان صحفي لها، بزيادة قطعة ملابس للأطفال مساءا وبالصباح الباكر أثناء الخروج إلى المدارس، للحماية من تبعات انخفاض درجات الحرارة.

رطوبة 40%

وتصل درجة الرطوبة اليوم بمحافظة سوهاج إلى 40% طوال اليوم، وتزداد فترة الظهيرة.