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ابنة خالة سمير صبري تنفي عرض شقته للبيع: «مكتوبة باسمي أنا وأختي»

كتب:

أحمد حسين صوان
08:21 م | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
سمير صبري

سمير صبري

نفت السيدة ليلى أنسي، ابنة خالة الفنان الراحل سمير صبري، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن عرض شقة الفنان باسم الراحل، بأحد عقارات المهندسين، للبيع، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

ليلى أنسي: «مش بنفكر نبيع أي حاجة خالص»

وقالت ليلى أنسي، لـ«الوطن»، إنّ أسرة سمير صبري، لا تُفكر في بيع أي ممتلكات خاصة به، لاسيما وأنّ شقة المهندسين، مُسجلة باسمها وشقيقتها، «مش بنفكر نبيع أي حاجة خالص».

تعرف على أسماء ورثة سمير صبري

يذكر أنّ «الوطن» قد حصلت قبل أيام على نسخة ضوئية من وثيقة إشهاد وفاة ووراثة سمير صبري، حيث انحصرت في 5 من «أولاد أبناء عمومة»، وهم:  محمد عبدالمنعم طاهر، وأيمن إبراهيم مصطفى كامل، وشريف إبراهيم مصطفى كامل، وإبراهيم عثمان إبراهيم قدري، ورمزي عثمان إبراهيم قدري.

وقال أحد الورثة، أيمن إبراهيم، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنّ المحامي الخاص بالورثة، يواصل حاليًا حصر الممتلكات، حيث تبين وجود شقتين للفنان سمير صبري، إحداهما في منطقة الزمالك والأخرى في شارع عرابي بالمهندسين، بجانب مكتبه في منطقة وسط البلد بالقاهرة، وسيارة واحدة.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.