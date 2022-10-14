قانوني يوضح عقوبة اختراق حساب إحدى شركات الدفع الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد الأشخاص استولى على مبلغ مالي 300 ألف جنيه، من إحدى شركات التحصيل والدفع الإلكتروني، مستغلًا مشكلة تقنية، ووفقًا للمحامي بالنقض ياسر سيد، ينتظر المتهم عقوبة الاختراق الإلكتروني للحسابات، بحسب ما نص عليه القانون.

العقوبة التي تنتظر المتهم

وقال «سيد» إن بعض الأشخاص يقبلون على ارتكاب الجرائم الإلكترونية واختراق الحسابات الشخصية للأشخاص، أو لموقع أو بريد الإلكتروني خاص بالدفع النقدي، ويغفلون أن قانون العقوبات حدد عقوبات رادعة لهذه الجرائم، وفقًا للمادة 17، ونصت على: «يعاقب بالحبس مدة تبدأ من شهر، وتقع عليه غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه، وتصل لـ 100 ألف جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاص بأحد».

وأضاف المحامي أن عقوبة اختراق المواقع، الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

تفاصيل الواقعة

بداية تفاصيل الواقعة كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مسؤولي إحدى شركات التحصيل والدفع الإلكتروني، بقيام المتهم المشار إليه بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت الـ 300 ألف جنيه، من حساب الشركة، وعرض الشركة لأضرار مادية جسيمة، بعد أن استخدم بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به في تنفيذ عمليات التحويل النقدي من البطاقة لحسابه الشخصي، وسحبها عن طريق سداد المستحقات والتحويلات المالية لحسابات أخرى.

وبعد التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكابها المتهم المشكو في حقه، وأنه استغل وجود مشكلة تقنية بالنظام الإلكتروني للشركة، وعلى أثرها استولي على المبلغ المالي المشار إليه.