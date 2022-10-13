شعبة السيارات: قرار الحكومة يوفر عملة أجنبية للخزانة ويعفى المواطن من الضرائب

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، إن القرار الجديد يحق للعاملين في الخارج استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، إذ تعاني المركبات من قلة الإنتاج على مستوى العالم بسبب الأزمات، موضحا أن الدولة ستستفيد من ودائع المصريين بالخارج التي ستودع في الحسابات المالية دون عوائد لمدة 5 سنوات.

معادلة متوازنة بين المواطن والدولة

وأوضح «السبع» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC» أن أرقام الإيداعات ستساعد في توفير احتياطي أجنبي في الفترة الراهنة، وتعتبر معادلة متوازنة بين المواطن والدولة، تستفيد الدولة من العملة ويستفيد المواطن من الإعفاء الضريبي، لافتا إلى أن الفكرة خارج الصندوق وجاءت في توقيت مناسب، مع ضرورة إتاحة الوقت الكافي من خلال اللائحة التنفيذية وسرعة الانتهاء منها وإعلان بيانات السيارات وقيمة الودائع في أقرب وقت ممكن.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن أمس عن مشروع قانون يعفي المصريين بالخارج من سداد جمارك السيارات، في حالة رغبتهم في استيراد سيارة واحدة للاستعمال الشخصي.

استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي

ونص مشروع القانون على استثناء استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، وذلك للمصريين المقيمين بالخارج.