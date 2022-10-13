استقرار في سوق السيارات «الزيرو».. تعرف على الأسعار

شهد سوق السيارات الجديدة فى مصر، استقرارًا فى الأسعار بعد الحملات التى شنها جهاز حماية المستهلك، لمنع «الأوفر برايس» والبيع بسعر التوكيل.

سوق السيارات الزيرو

وقال بكر محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات، إنّ سوق السيارات الجديدة شهد تذبذبًا في الأسعار بشكل كامل، بسبب أزمة التضخم العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى قيام مصانع السيارات الكبرى بتخفيض إنتاج السيارات الجديدة، مما أدى إلى تراجع مبيعات السيارات الجديدة بنسبة تصل إلى 40%.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات الجديدة فى السوق المحلي على النحو التالي:

أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلي

- زوتى Z100 2020

نوع ناقل الحركة، وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال/ Elegent 1000 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الزيرو بمصر: 120,000 جنيه

- سوزوكى التو 2021

نوع ناقل الحركة، وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال 800 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الزيرو بمصر: 121,000 جنيه

أسعار السيارات الزيرو بمصر

- سوزوكى اسبريسو 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة في السوق المحلي: مانيوال/ فول أوبشن 1000 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الزيرو بمصر: 146,900 جنيه

- بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة في السوق المحلي: مانيوال / standard 1300 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الزيرو بمصر : 166,900 جنيه

- زوتى Z300 2020

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة في السوق المحلي: مانيوال / Luxury 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الزيرو بمصر: 167,990 جنيه

- سوزوكى سويفت ديزاير 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة في السوق المحلي: مانيوال 1200 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات الزيرو بمصر: 171,900 جنيه

- سوزوكى التو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال800 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الزيرو بمصر: 179,900 جنيه

- بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة : اتوماتيك / Standard 1300 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الزيرو بمصر :188,900 جنيه

- لادا جرانتا 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة :مانيوال / صالون 1600 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات الزيرو بمصر : 194,500 جنيه

- رينو لوجان 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال / E1 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الزيرو بمصر: 195,000 جنيه