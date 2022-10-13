موظف يستولي على مبلغ مليون جنيه بحجة توظيفه في تجارة السيارات بسوهاج

أستولى موظف بمحافظة سوهاج، على مبلغ مليون جنيه من عدة أشخاص، نظير توظيفه بتجارة السيارات، لكنه لم يف بوعده.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود إخطارا لمركز جزيرة شندويل بتحرير محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد»، ويتضمن البلاغ اسم المدعو «علاء. ا. م. م»، 44 عاما، صاحب ومدير شركة لصيانة الأجهزة الكهربائية، و3 آخرين يقيمون بالمحافظة.

تفاصيل الإخطار الأمني

وأفاد المذكورون بتضررهم من المدعو «رئيس. ط. ع. م»، سن 44 عاما، موظف بسوهاج، يقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل، لنصبه عليهم، والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه، لتوظيفها فـي مجال تجارة السيارات والأجهزة الكهربائية، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

ضبط المتهم

وعقب استصدار إذن النيابة العام، جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، أوضح علاء عمر، المحامي لـ«الوطن»، أنه وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عام كل من استولى على أموال الغير سواء نقودا أو سندات.