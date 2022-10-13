«غرفة الغربية»: الاتحاد العام يقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد المصري

قال الدكتور صلاح الكموني رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أننا على مستوى محافظات الجمهورية تقوم بدور كبير في الاقتصاد المصري، وتساهم في العديد من المعارض التجارية لتخفيف الأعباء على المستهلك البسيط.

أول غرفة تجارية في مصر

وشارك الكموني، اليوم الخميس فى احتفالات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها كأول غرفة تجارية في مصر والمنطقة العربية والإفريقية.

دعم التبادل التجاري بين مصر وجميع الدول

وأوضح الغرفة التجارية بالإسكندرية قدمت ومازالت تقدم العديد من الخدمات الاقتصاد المصري والمواطن السكندري على وجه الخصوص، وقدمت العديد من الفرص الصناعية والتجارية للدولة، وساهمت في دعم التبادل التجاري بين مصر وجميع الدول والمنظمات التجارية وتقام احتفالية غرفة الإسكندرية بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وعددا من المحافظين ورؤساء اتحادات الغرف التجارية بالمنطقة العربية والإفريقية والأوروبية والعديد من كبار رجال الأعمال من مختلف دول العالم بالإضافة إلى عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.

ويتزامن مع احتفالية غرفة الإسكندرية احتفالية اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط (اسكامي) والذي ساهمت غرفة الإسكندرية في تأسيسه منذ 40 عاما، وتترأسه الغرفة حاليا لدورتين متتاليتين عرفانا وتكريما لدور غرفة الإسكندرية في النهوض بشأن الاتحاد المتوسطي.