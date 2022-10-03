«الغرف التجارية»: تراجع أسعار الهواتف المحمولة 20% بنهاية العام الجاري

قال محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ «الوطن»، إن هناك وفرة في موديلات الهواتف التي يتم تصنيعها في مصر، موضحا أن شركات عالمية مالكة لعلامات تجارية كبيرة في مجال الهواتف المحمولة قررت تصنيع هواتفها في السوق المصرية منها «انفينكس ونوكيا وفيفو»، ومن المتوقع أن تتوافر كافة الموديلات لهذه الشركات محليا قبل نهاية العام الجاري، وذلك أول إنتاج محلي.

تأثر الحصة السوقية لشركة سامسونج

وأضاف «طلعت»، أنه من المتوقع تأثر الحصة السوقية لشركة سامسونج بسبب قيام شركات أخرى عالمية بالتصنيع محليا، والتي ستغزو السوق بأسعار تنافسية وجودة عالمية، مشيرا إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعا طفيفاً بسبب قلة المعروض ومحدودية الاستيراد.

وتوقع رئيس شعبة تجار المحمول، أن يكون هناك انخفاضًا كبيرًا في أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليا بنسبة تصل إلى 20 %، مقارنة بنظيرتها المستورة، ففي حالة التصنيع محليا تنخفض الهواتف بنحو 20 % من سعر الهاتف المحمول منها 10 % كانت تدفع كجمارك، بالإضافة إلى 5 % ضريبة قيمة مضافة و5 % كان يتم دفعها لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

انفراجه خلال الفترة المقبلة

وأشار إلى أن السوق خالية من الهواتف حاليا، ومن المتوقع أن تحدث انفراجه خلال الفترة المقبلة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل أزمة الاستيراد، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي لعدد من الشركات التي ستصنع منتجاتها في مصر وأعلنت أن الهواتف ستكون متاحة قبل نهاية العام الجاري.