«الغرف التجارية»: أسعار الخضروات والفاكهة ستظل مستقرة بسبب وفرة المعروض

حافظت الوفرة السلعية على أسعار الخضر والفاكهة، واتسمت بالاستقرار في ظل المعروض المرتفع في الأسواق، أمام طلب متواضع، وسط توقعات أن تظل مستقرة، طوال الفترة المقبلة.

وقالت شعبة الخضر والفاكهة في غرفة القاهرة التجارية، إنه لا يوجد أي نقص أو شح في المعروض من الخضروات والفاكهة، وأنها تحظى بطلب مرتفع في الخارج، خاصة أسواق الخليج وأوروبا وأمريكا.

استقرار أسعار الخضر والفاكهة

من جهته، أكد يحيى السني، رئيس شعبة الخضر والفاكهة في غرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار حاليا في الأسواق تتسم بالاستقرار، وأن المعروض مرتفع للغاية عن الطلب حاليا.

وأضاف «السني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسعار تختلف مع اختلاف الأنواع لكل محصول، وكل الأسعار موجودة في إدارة التسعير بسوق العبور بشكل واضح ومعلن، ولا يمكن تجاوزها، متوقعا استقرار الأسعار في الفترة المقبلة، بدعم من الوفرة الحالية في الأسواق.

منتجات زراعية في المتناول

ولفت رئيس شعبة الخضر والفاكهة في غرفة القاهرة التجارية، إلى أنه لا يوجد نقص من أي منتج في الأسواق، أو أزمة أو شح في المعروض، لافتاً إلى أن المنتجات الزراعية في متناول الجميع.

وتوقع يحيى السني زيادة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة خلال العام الجاري 2022، بعدما سجلت 5.5 مليون طن العام الماضي، لافتا إلى أن هناك وجهات عديدة تستورد الخضر والفاكهة من مصر، إلى جانب أسواق الخليج، وآسيا وبلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.