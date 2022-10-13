محافظ الشرقية: الانتهاء من تطوير الديوان العام و3 مراكز تكنولوجية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الإصلاح الإداري عملية ديناميكية متغيرة لا تتوقف، وتستهدف إحداث تغيرات أساسية في منظومة العمل لرفع مستوى الأداء داخل المؤسسة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تنفيذ خطوات تطبيق الحصول على شهادة الأيزو

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من تنفيذ خطوات تطبيق الحصول على شهادة الأيزو من خلال تطوير الديوان العام و3 مراكز تكنولوجية (الزقازيق – حي أول – فاقوس) كمرحلة أولى ليتم تعميمها بعد ذلك على المراكز والمدن والمراكز التكنولوجية الأخرى، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مراحل دراسة الفجوة والتدريب والتوثيق، حيث تم توثيق جميع الأنشطة المتعلقة بأعمال إدارات الديوان العام والمراكز التكنولوجية طبقاً للمتطلبات القانونية والتعليمات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.

اجتماع مراجعة الإدارة لتطوير نظام إدارة الجودة

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مراجعة الإدارة لتطوير نظام إدارة الجودة بالديوان العام و3 مراكز تكنولوجية ليتطابق مع متطلبات المواصفة الدولية ISO9001:2015 واسترشاداً بالمواصفة الدولية ISO18091: 2019.

الشهادة الدولية المعتمدة

وجه محافظ الشرقية الشكر لمنظومة عمل الحصول على شهادة الأيزو نظراً لجهدهم المبذول خلال الفترة الماضية من أجل إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بالحصول على الشهادة الدولية المعتمدة قائلاً: «أديتم ما عليكم وكنتم عند حسن ظني بكم ودائماً تتصدر محافظة الشرقية المشهد في كافة ملفات العمل المهمة».

ومن جانبه أوضح الخبير الوطني ومنسق عمل فريق الأيزو أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العاملة في مجال تأهيل الهيئات والمؤسسات والمنظمات فى مختلف القطاعات للحصول على شهادات الأيزو المختلفة طبقاً للمعايير الدولية ، وذلك لتقديم المشورة والمساهمة في رفع كفاءة الجهاز الإداري، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من تدريب العاملين ورفع كفاءتهم لتحقيق الجودة المطلوبة تمهيداً للحصول علي شهادة الأيزو.

وخلال الاجتماع تم استعراض نبذة مختصرة عن مشروع تطبيق نظام إدارة الجودة وفرص التحسين، وكذلك عرض قرارات اجتماعات مراجعة الإدارة السابقة والتغيرات في العوامل الداخلية والخارجية والمخاطر والفرص ذات العلاقة بنظام إدارة الجودة بالإضافة إلى العمليات والأنشطة المتعلقه بكل إدارة، وكذا قياس رضاء المواطنين من خلال الشكاوى الواردة منهم عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة، كما تم استعراض تقرير المراجعة الداخلية وأداء مقدمي الخدمات الخارجية من خلال إدارة التعاقدات والمشتريات، ومدى كفاية الموارد البشرية، والموارد المالية الخاصة بالديوان العام.