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عاجل.. البنك التجاري الدولي يعلن تحريك الفائدة على الشهادات الدولارية

كتب:

محمد الدعدع
08:25 م | الخميس 13 أكتوبر 2022
البنك التجاري الدولي يعلن تحريك الفائدة على الشهادات الدولارية

البنك التجاري الدولي يعلن تحريك الفائدة على الشهادات الدولارية

أعلن البنك التجاري الدولي، رفع العائد على شهادات الادخار بالدولار الأمريكي بفترات 3 و5 و7 سنوات، بعائد شهري 5.25% على شهادة الـ3 سنوات، و5% على الشهادة الـ5 سنوات، و4% على الشهادة الـ7 سنوات. 

احتساب العائد وفقًا لنوع الشهادة

وذكر البنك، في بيان، أنه من الممكن اختيار صرف العائد شهريًا أو كل 3 شهور أو كل 6 شهور أو سنويًا أو عند تاريخ الاستحقاق (نهاية مدة الشهادة)، ويتم احتساب العائد وفقًا لنوع الشهادة، سواء ذات العائد الثابت أو المتغير أو التراكمي وبمدة تتراوح بين 3, 3 (Premium), 5 , (Premium) 4, 7 أو 10 سنوات.

وعن إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي، أشار إلى أنه بالإمكان ذلك بعد مرور 6 شهور من إصدار الشهادات ذات العائد الثابت أو بعد مرور عام من إصدار الشهادة ذات العائد المتغير.

مدة الشهادات الثابتة باليورو ثلاث سنوات فقط

ولفت إلى أن شهادات الادخار بالعملة الأجنبية هي منتج إيداع متوسط وطويل الأجل بمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، ومدة الشهادات الثابتة باليورو ثلاث سنوات فقط، والحد الأدنى لمبلغ الشراء 1000 ومضاعفاته بالدولار الأمريكي أو اليورو، وتقدم للأفراد و الشركات.

كان بنكا مصر والأهلي المصري، قد أعلنا قبل أيام تحريك سعر الفائدة على الشهادات الدولارية، وذلك عقب أيام من قرار البنك المركزي المصري ممثلا في لجنة السياسة النقدية بالبنك تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة. 

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.