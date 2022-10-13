سعر الفائدة يحكم سوق الذهب عالميا.. وعيار 21 بـ1123 جنيها

تداول الذهب بالقرب من 1670 دولارًا للأوقية اليوم الخميس، بعدما منع الحذر المستثمرين من القيام بمراهنات كبيرة قبل بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة التي قد تشير إلى ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ينمو

استوعبت الأسواق أيضًا محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، الذي أظهر أنه يتوقع استمرار رفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم، في حين قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ينمو وأن سوق العمل في المنطقة لا يزال قوياً، مضيفة أن زيادة معدل الفائدة هي الأداة الأكثر فعالية للبنك المركزي الأوروبي لمكافحة التضخم الجامح.

توقعات بمزيد من التراجع

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار للأوقية في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول المعدن النفيس عند 1675.38 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1618.78 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

سعر الذهب في مصر

محلياً، سجل سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية بالجنيه تبايناً سعرياً طفيفاً، وبيع عيار 24 بسعر 1283 جنيها، وعيار 21 بسعر 1123 جنيها، وعيار 18 بسعر 963 جنيها، وعيار 14 بسعر 749 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 8984 جنيها.