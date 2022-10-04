رفع سعر الفائدة في أستراليا 0.25% لاحتواء التضخم

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي معدل النقد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.6% خلال اجتماعه في أكتوبر 2022، متحديًا تقديرات السوق بزيادة قدرها 50 نقطة أساس في حين رفع تكاليف الاقتراض إلى مستوى لم يشهده منذ يوليو 2013.

أعقبت هذه الخطوة ارتفاعًا بمقدار 50 نقطة أساس في كل مرة من الأشهر الأربعة السابقة وارتفاع 25 نقطة أساس في مايو.

توقعات بزيادة أخرى في الأسعار الفترة المقبلة

قال مجلس إدارة البنك إن التضخم في أستراليا كان مرتفعًا للغاية، كما كان الحال في معظم البلدان، وأنه من المتوقع حدوث زيادة أخرى في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

من المتوقع أن يكون معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لعام 2022 أعلى بقليل من 4% في عام 2023، وحوالي 3% في عام 2024.

وأكّد صناع السياسة النقدية أنَّهم يتوقعون زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر، مع توجيه الحجم والتوقيت بالبيانات الواردة وظلت اللجنة عازمة على التزامها بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة وستفعل ما هو ضروري لتحقيق ذلك، كما أنها تراقب عن كثب الاقتصاد العالمي وإنفاق الأسر والأجور.

رفع سعر الفائدة على أرصدة تسوية الصرف

رفع مجلس الإدارة سعر الفائدة على أرصدة تسوية الصرف بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%.

بلغ متوسط ​​سعر الفائدة في أستراليا 3.85% من عام 1990 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 17.50% في يناير 1990 وأدنى مستوى قياسي بلغ 0.10% في نوفمبر من عام 2020.

من المتوقع أنَّ يصل سعر الفائدة في أستراليا إلى 3.35% بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، وسط توقعات أن يتجه سعر الفائدة الأسترالي حول 4.35% في عام 2023 و3.00% في عام 2024.