الدولار الأمريكي يتمسك بمكاسبه عالميًا بدعم توقعات رفع سعر الفائدة

تداول مؤشر الدولار حول 111 نقطة في تداول متقلب اليوم الخميس، متمسكًا بمكاسب الجلسة السابقة حيث دعمت البيانات الأمريكية القوية والتصريحات المتفائلة من صانعي السياسة الأمريكيين حالة استمرار السياسة التشددية للاحتياطي الفيدرالي النقدي.

واستوعبت الأسواق تقرير بيانات التوظيف في القطاع الخاص، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنًا ويتصدى للبيانات الضعيفة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تباين في وجهات النظر

على صعيد السياسة النقدية، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، «رافائيل بوستيتش»، إنه يفضل رفع أسعار الفائدة إلى 4.5% بحلول نهاية العام أو 125 نقطة أساس للتشديد الإضافي، بينما عارضت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، التكهنات بشأن محور الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول عند 113.42 بنهاية هذا الربع من العام الجاري «أكتوبر - ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يجرى التداول عند 117.41 في غضون 12 شهرًا.

تماسك الجنيه أمام الدولار

محلياً، حافظ الجنيه على استقراره أمام الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، ليسجل الأخير 19.69 جنيه في تداولات أمس، الأربعاء، داخل بنوك القطاع الخاص، وارتفع سعر البيع في البنك المركزي المصري إلى 19.71 جنيه، وظل بنكي مصر والأهلي الحكوميين، الأقل سعراً في بيع الدولار عند 19.67 جنيه.