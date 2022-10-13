المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر يتفقد المنشآت بمحافظة الأقصر

تفقد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، سير العمل بأروقة الأزهر بمحافظة الأقصر، لمتابعة الدارسين والتأكد من الالتزام بخطة العمل المعتمدة للأروقة، وتنفيذ الآليات المتفق عليها في طرق التدريس الملائمة لطبيعة الأروقة، بناء على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وتحت إشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

تحسين أداء الأروقة بمحافظة الأقصر

كما عقد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، لقاءً مع إدارة الرواق الأزهري بمحافظة الأقصر، للوقوف على السلبيات التي تواجه الإدارة في العملية التعليمية للأروقة، لتذليلها وتحسين أداء الأروقة بمحافظة الأقصر، كما تم النقاش حول المقترحات والمتطلبات التي تحتاج إليها الإدارة بما يسهل قيامها بدورها على أكمل وجه.

كما صرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن غرفة المتابعة الرئيسية بالجامع الأزهر برئاسة الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، تتواصل مع الأروقة بالمحافظات بشكل مستمر لتذليل العقبات التي تواجهها أولا بأول من أجل أن تسير الأروقة وفق الخطة المقررة لها وكما هي بفروع الرواق الرئيسية بالجامع الأزهر.

اختبارات المتقدمين لمسابقة حفظ القرآن الكريم

جاء ذلك على هامش متابعته اختبارات المتقدمين لمسابقة بنك فيصل الإسلامي في حفظ القرآن الكريم، والتي تقام تحت رعاية الأزهر الشريف، وجرت اليوم اختباراتها في محافظة الأقصر لمحافظات «أسوان وقنا والبحر الأحمر والأقصر»، بحضور الدكتور خليفة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر، وفضيلة الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة المصحف، والدكتور أحمد همام منسق الأروقة بالجامع الأزهر.