إصابة شخصين في مشاجرة ببورسعيد بسبب اصطدام دراجة بعامل

أصيب شخصان مساء اليوم، في مشاجرة نشبت بينهم بجوار نادي الجمارك بحي الضواحي ببورسعيد على خلفية اصطدام دراجة بخارية بأحدهم.

تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد كل من أحمد علي فاضل على 45 سنة، وأحمد محمد محمد عبد الرحمن، بجروح بالجسم والرأس بعد اعتداء آخرين عليهم أمام نادي الجمارك

دراجة بخارية تصدم عامل

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قسم شرطة الضواحي تحت إشراف اللواء مسعد البداية مأمور القسم وبرئاسة الرائد أحمد مسعد رئيس المباحث أن دراجة بخارية اصطدمت بعامل بنادي الجمارك بجوار باب النادي بسبب السرعة الزائدة، الأمر الذي أثار غضب زملائه وتعدوا على سائق الموتوسيكل بعد مشادة نشبت بينهم.

وذكرت التحريات أن قائد الموتوسيكل استدعى آخرين من أصدقائه لرد اعتباره بعد الاعتداء عليه وبالفعل جاءوا وضربوا عمال بالنادي وأدى إلى إصابتهم.

ضبط أطراف المشاجرة

وجرى ضبط أطراف المشاجرة وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.